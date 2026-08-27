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        Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı

        Samsun'un Yakakent ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2026 - 23:45 Güncelleme:
        Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı

        Samsun'un Yakakent ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

        N.A. idaresindeki 17 FY 329 plakalı otomobil, Samsun-Sinop karayolunda kontrolden çıkarak İ.A.'nın kullandığı 16 ACR 240 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan T.A., Z.A., Y.A., G.A., Z.A., B.D.Ç., A.B.Ç. ve H.A. Alaçam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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