Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan T.A., Z.A., Y.A., G.A., Z.A., B.D.Ç., A.B.Ç. ve H.A. Alaçam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

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