Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Samsun'da iş makinası ile çarpışan kamyon sürücüsü yaralandı

        Samsun'da iş makinası ile çarpışan kamyon sürücüsü yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde iş makinesi ile çarpışan kamyonun sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2026 - 16:26 Güncelleme:
        Samsun'da iş makinası ile çarpışan kamyon sürücüsü yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde iş makinesi ile çarpışan kamyonun sürücüsü yaralandı.

        Bahçeler Mahallesi'nde, Burakhan K. (28) idaresindeki 55 AFU 81 plakalı kamyon ile Adem U. (40) yönetimindeki teleskopik yükleyici iş makinesi çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan kamyon sürücüsü Köse, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Oğuzhan Uğur için tutuklama talebi
        Oğuzhan Uğur için tutuklama talebi
        Husilerden Suudi Arabistan'a abluka kararı
        Husilerden Suudi Arabistan'a abluka kararı
        "Fatma Kaplan Hürriyet'e 3 kilogram altın borç verdim"
        "Fatma Kaplan Hürriyet'e 3 kilogram altın borç verdim"
        Tuzla'da 22 milyon liralık aidat vurgunu
        Tuzla'da 22 milyon liralık aidat vurgunu
        Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan Hüseyin Küçük ve Fatih Eke'nin emniyet ifadelerine ulaşıldı
        Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan Hüseyin Küçük ve Fatih Eke'nin emniyet ifadelerine ulaşıldı
        Bugün Ne Oldu? 20 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 20 Temmuz 2026 haberleri
        "Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz"
        "Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz"
        Yeni gol kralı Mbappe!
        Yeni gol kralı Mbappe!
        79 yıl önce İstanbul
        79 yıl önce İstanbul
        Kazım Koyuncu filmi geliyor
        Kazım Koyuncu filmi geliyor
        “Odyssey”: Antik Yunan’ın ahlaki yenilgisi
        “Odyssey”: Antik Yunan’ın ahlaki yenilgisi
        Starmer başbakanlıktan resmen ayrıldı
        Starmer başbakanlıktan resmen ayrıldı
        Birleşik Krallık'ın kaptan köşkünde yeni isim
        Birleşik Krallık'ın kaptan köşkünde yeni isim
        Hücuma genç Fransız!
        Hücuma genç Fransız!
        Luis de la Fuente: İşsizlikten Dünya Şampiyonluğu'na!
        Luis de la Fuente: İşsizlikten Dünya Şampiyonluğu'na!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağız
        Avrupa'da bir ilk olabilir mi?
        Avrupa'da bir ilk olabilir mi?
        Yüzyıllık tartışma hala sürüyor!
        Yüzyıllık tartışma hala sürüyor!
        Final maçının ünlü seyircileri
        Final maçının ünlü seyircileri
        20 - 26 Temmuz haftalık burç yorumları
        20 - 26 Temmuz haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Samsun'da 6. kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti
        Samsun'da 6. kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti
        Samsun'daki tekne faciasında ölü sayısı 3 oldu
        Samsun'daki tekne faciasında ölü sayısı 3 oldu
        Murzioğlu, İSO İkinci 500'de yer alan Samsunlu firmaları kutladı
        Murzioğlu, İSO İkinci 500'de yer alan Samsunlu firmaları kutladı
        Havza'da Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla mevlit okutul...
        Havza'da Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla mevlit okutul...
        Samsun'da şüpheli valiz paniği
        Samsun'da şüpheli valiz paniği
        Samsun'da teknenin alabora olması sonucu kaybolan kişiyi arama çalışmaları...
        Samsun'da teknenin alabora olması sonucu kaybolan kişiyi arama çalışmaları...