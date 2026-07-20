Samsun'da iş makinası ile çarpışan kamyon sürücüsü yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde iş makinesi ile çarpışan kamyonun sürücüsü yaralandı. Bahçeler Mahallesi'nde, Burakhan K. (28) idaresindeki 55 AFU 81 plakalı kamyon ile Adem U. (40) yönetimindeki teleskopik yükleyici iş makinesi çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü Köse, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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