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        Samsun'da kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 15:33 Güncelleme:
        Samsun'da kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Emekli komiser yardımcısı Erdal Bereket'in (53) kullandığı 55 AKN 170 plakalı motosiklet, Dereköy Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki kavşakta, Mustafa K. idaresindeki 61 ADN 130 plakalı kamyonla çarpıştı.

        ​İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, motosiklet sürücüsünün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

        ​Kamyon sürücüsü ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürüldü.

        Öte yandan kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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