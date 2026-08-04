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        Samsun'da kazada yaralanan genç "İğne olmaktan korkuyorum" deyince ikna edilerek hastaneye götürüldü

        Samsun'un Yakakent ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan 17 yaşındaki sürücü, tedaviyi "iğne olmaktan korkuyorum" diyerek reddedince ikna edilip hastaneye götürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2026 - 10:11 Güncelleme:
        Samsun'da kazada yaralanan genç "İğne olmaktan korkuyorum" deyince ikna edilerek hastaneye götürüldü

        Samsun'un Yakakent ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan 17 yaşındaki sürücü, tedaviyi "iğne olmaktan korkuyorum" diyerek reddedince ikna edilip hastaneye götürüldü.

        Alınan bilgiye göre, U.D. idaresindeki 34 NLR 354 plakalı motosiklet, Cebeci mevkisinde devrildi.

        Kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yapılan kontrolde alkollü olduğu da tespit edilen sürücü ambulansa alınmak istendi.

        Yaralı sürücü, "Çocukluğumdan beri iğneden korkuyorum" diyerek sağlık ekiplerinin müdahalesini reddetti.

        Polis ve sağlık ekiplerinin ikna çabaları sonucu ambulansa alınan sürücü, Alaçam Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, alkollü motosiklet sürücüsü hakkında yasal işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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