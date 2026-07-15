Samsun'da kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Bu kapsamda, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.S. (37) Çarşamba ilçesinde yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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