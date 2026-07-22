Samsun'da Miliç Kadınlar Plajı ve Havuzu ağustos ayında açılacak

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Miliç sahilinde yapımı süren Kadınlar Plajı ve Havuzu Projesi'nde sona gelindiği bildirildi.





Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Terme ilçesi sınırlarında bulunan Miliç sahilinde modern mimarisi, estetik peyzaj düzenlemeleri ve nitelikli sosyal donatılarıyla dikkati çeken Kadınlar Plajı ve Havuzu Projesi hayata geçirildi.





Hem sosyal yaşamı güçlendirecek hem de deniz turizmine katkı sunacak proje, ağustos ayında ziyaretçilerine kapılarını açacak.





Kadınların güvenli, huzurlu ve konforlu ortamda denizin ve sosyal yaşamın keyfini çıkarabilmesi amacıyla tasarlanan tesis, yaklaşık 30 bin metrekarelik alanda yapıldı.





Tesiste 17 bin metrekare yeşil alan, 5 bin metrekare otopark, 1200 metrekare çocuk oyun alanı, 800 metrekare spor alanı, kadınlara özel plaj, yetişkin ve çocuk yüzme havuzları, kafe, dinlenme alanları, duş ve soyunma kabinleri yer alıyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Karadeniz'in en uzun ve en doğal kıyılarından biri olan Miliç sahilinde güzel bir yatırımı hayata geçirdiklerini belirterek, "Miliç Kadınlar Plajı ve Havuzu Projesi'nde çalışmalar tamamlanmak üzere. En kısa sürede hemşehrilerimizi ağırlamaya başlayacak. Kadınlarımızın ve çocuklarımızın gönül rahatlığıyla vakit geçirebileceği bu proje, Miliç sahilinin turizm potansiyeline de önemli katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.







