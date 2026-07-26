Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Samsun'da olumsuz hava şartları nedeniyle denize girilmemesi istendi

        Samsun'da olumsuz hava şartları nedeniyle denize girilmemesi istendi

        Samsun Valiliği, Karadeniz'de olumsuz hava şartları nedeniyle denize girilmemesi uyarısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2026 - 15:00 Güncelleme:
        Samsun'da olumsuz hava şartları nedeniyle denize girilmemesi istendi

        Samsun Valiliği, Karadeniz'de olumsuz hava şartları nedeniyle denize girilmemesi uyarısında bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığından alınan verilere göre, bugün kentte rüzgar hızının 32 deniz miline​​​​​​​, dalga yüksekliğinin ise 2 metreye ulaşmasının beklendiği bildirildi.

        Açıklamada, muhtemel boğulma vakalarının önüne geçebilmek adına bugün denize girilmemesi istendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CANLI | Türkiye - Brezilya
        CANLI | Türkiye - Brezilya
        Cinayete tanık olunca katledildiler!
        Cinayete tanık olunca katledildiler!
        Antalya'da feci kaza! 5 can kaybı var!
        Antalya'da feci kaza! 5 can kaybı var!
        "Bermuda üçgeni ile mücadele ediyoruz"
        "Bermuda üçgeni ile mücadele ediyoruz"
        Mutlak butlan kararı "ön inceleme" aşamasında
        Mutlak butlan kararı "ön inceleme" aşamasında
        TBMM'de bu hafta öğrenci affına ilişkin düzenlemeler görüşülecek
        TBMM'de bu hafta öğrenci affına ilişkin düzenlemeler görüşülecek
        Kayıp kadın cinayete kurban gitmiş!
        Kayıp kadın cinayete kurban gitmiş!
        e-Ticaret sektöründe yeni uygulamalar 1 Ağustos'ta devreye giriyor
        e-Ticaret sektöründe yeni uygulamalar 1 Ağustos'ta devreye giriyor
        Galatasaray'dan Lucumi hamlesi!
        Galatasaray'dan Lucumi hamlesi!
        Araçtan düşen bebek kurtarılamadı
        Araçtan düşen bebek kurtarılamadı
        1,35 metrelik kadın dublörü konuştu
        1,35 metrelik kadın dublörü konuştu
        Berlin'deki şüpheli aranıyor
        Berlin'deki şüpheli aranıyor
        Korkunç görüntü! Ağabeyinin borcu nedeniyle katledildi!
        Korkunç görüntü! Ağabeyinin borcu nedeniyle katledildi!
        Otomotivde yeni ÖTV düzenlemesi
        Otomotivde yeni ÖTV düzenlemesi
        Fransa ve İspanya'da binlerce kişi tahliye edildi!
        Fransa ve İspanya'da binlerce kişi tahliye edildi!
        Beyaz Saray'a öfkesini dile getirdi
        Beyaz Saray'a öfkesini dile getirdi
        Avusturya'da ilk 11'ler belli oldu!
        Avusturya'da ilk 11'ler belli oldu!
        Londra'da yükselen Türk vizyonu
        Londra'da yükselen Türk vizyonu
        "Tarih Netanyahu'yu ülke tarihinin en kötü başbakanı olarak yazacak"
        "Tarih Netanyahu'yu ülke tarihinin en kötü başbakanı olarak yazacak"
        Asya'nın saklı cenneti: Mawlynnong
        Asya'nın saklı cenneti: Mawlynnong

        Benzer Haberler

        Kapıkaya Festivali'nde vatandaşlara güvenlik bilgilendirmesi
        Kapıkaya Festivali'nde vatandaşlara güvenlik bilgilendirmesi
        Samsun'un "Çaydanlıkçı Zeki"si son yolculuğuna uğurlandı
        Samsun'un "Çaydanlıkçı Zeki"si son yolculuğuna uğurlandı
        Samsun'da denize girmek yasaklandı, sahil şeridi dronla görüntülendi
        Samsun'da denize girmek yasaklandı, sahil şeridi dronla görüntülendi
        Kapıkayafest'te 21 kilometrelik dağ koşusunda nefes kesen mücadele
        Kapıkayafest'te 21 kilometrelik dağ koşusunda nefes kesen mücadele
        Başkan Sandıkçı: "Meşe Tesisleri'nde emeklilerimize yüzde 30 indirim sağlam...
        Başkan Sandıkçı: "Meşe Tesisleri'nde emeklilerimize yüzde 30 indirim sağlam...
        Başkan Kurnaz: "Fen işleri taleplerinin yüzde 95'ini çözüme kavuşturduk"
        Başkan Kurnaz: "Fen işleri taleplerinin yüzde 95'ini çözüme kavuşturduk"