Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Samsun'da ormanlık alanda çıkan yangında 15 dönüm alan zarar gördü

        Samsun'da ormanlık alanda çıkan yangında 15 dönüm alan zarar gördü

        Samsun'un Bafra ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangından 15 dönüm alan etkilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2026 - 19:43 Güncelleme:
        Samsun'da ormanlık alanda çıkan yangında 15 dönüm alan zarar gördü

        Samsun'un Bafra ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangından 15 dönüm alan etkilendi.

        İlçeye bağlı Elalan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Bafra Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangına havadan helikopter, karadan ise 2 arazöz, 2 su ikmal aracı, 5 pikap ile orman işçileri müdahale etti.

        Söndürme çalışmalarına diğer kurumlardan gelen 25 personel ile 50 gönüllü vatandaş da destek verdi.

        Kontrol altına alınan yangında yaklaşık 15 dönüm alan zarar gördü.

        Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "CAATSA yaptırımlarının kaldırılması yönünde irade var"
        "CAATSA yaptırımlarının kaldırılması yönünde irade var"
        Şam'da bombalı saldırı
        Şam'da bombalı saldırı
        "Türkiye SEPA'ya katılım için niyet mektubunu iletti"
        "Türkiye SEPA'ya katılım için niyet mektubunu iletti"
        Üniversite affı düzenlemesi Meclis'te
        Üniversite affı düzenlemesi Meclis'te
        Dosya yeniden açıldı! DNA'lar eşleşti
        Dosya yeniden açıldı! DNA'lar eşleşti
        Terörsüz Türkiye sürecinde yasa adımı: “Yasal düzenleme büyük ölçüde hazır”
        Terörsüz Türkiye sürecinde yasa adımı: “Yasal düzenleme büyük ölçüde hazır”
        Çatalca’da kadına bıçaklı saldırı
        Çatalca’da kadına bıçaklı saldırı
        Beşiktaş'tan Mangala hamlesi!
        Beşiktaş'tan Mangala hamlesi!
        Bugün Ne Oldu? 2 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 2 Temmuz 2026 haberleri
        10 yaşındaki çocuğa şiddet kamerada
        10 yaşındaki çocuğa şiddet kamerada
        Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı
        Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı
        Silahlı saldırıda yaralandı, kazada öldü!
        Silahlı saldırıda yaralandı, kazada öldü!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        "CHP devlet aklının koruyucu taşıyıcısıdır"
        "CHP devlet aklının koruyucu taşıyıcısıdır"
        Engelli yaşlı adam eşini banyoda boğazı kesilmiş halde buldu!
        Engelli yaşlı adam eşini banyoda boğazı kesilmiş halde buldu!
        YouTube'dan Türkiye adımı!
        YouTube'dan Türkiye adımı!
        Fransa'da sadece 3 Fransız kökenli var!
        Fransa'da sadece 3 Fransız kökenli var!
        Hindistan tatili sonrası eve beyninde 38 parazitle döndü
        Hindistan tatili sonrası eve beyninde 38 parazitle döndü
        Icardi'nin menajerinden açıklama!
        Icardi'nin menajerinden açıklama!
        Gayrimenkul satışları toparlandı
        Gayrimenkul satışları toparlandı

        Benzer Haberler

        Banyoda baygın bulunan 23 yaşındayken genç hayatını kaybetti
        Banyoda baygın bulunan 23 yaşındayken genç hayatını kaybetti
        Hurda yüklü kamyonun freni patladı, sürücü faciayı önledi
        Hurda yüklü kamyonun freni patladı, sürücü faciayı önledi
        Samsun'da vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
        Samsun'da vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
        Bekçiyi tehdit etti, biber gazıyla etkisiz hale getirildi
        Bekçiyi tehdit etti, biber gazıyla etkisiz hale getirildi
        Eski eşini rahatsız ettiğini öne sürdüğü kişiyi öldüren sanığa 14 yıl hapis
        Eski eşini rahatsız ettiğini öne sürdüğü kişiyi öldüren sanığa 14 yıl hapis
        Samsun'da samanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Samsun'da samanlık alanda çıkan yangın söndürüldü