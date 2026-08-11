Samsun'da otomobil ile üç tekerlekli motosikletin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Durumları ağır olan Sefer ve Birsen Öztürk, Bafra Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve emniyet ekibi sevk edildi.

Kazada, motosikletten yola savrulan sürücü ile eşi Birsen Öztürk, otomobildeki sürücü ve yanındaki eşi Emire Gevrek yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Samsun-Sinop kara yolunda Necati Gevrek yönetimindeki 57 AL 438 plakalı otomobil ile Sefer Öztürk yönetimindeki 55 ANU 653 plakalı üç tekerlekli elektrikli motosiklet çarpıştı.

Samsun'un Yakakent ilçesinde otomobil ile üç tekerlekli elektrikli motosikletin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

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