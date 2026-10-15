Samsun'da otomobilin yayaya çarpması güvenlik kamerasına yansıdı
Samsun'un Kavak ilçesinde otomobilin bir kişiye çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Samsun'un Kavak ilçesinde otomobilin bir kişiye çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Sefa Y. (19) idaresindeki 05 AEG 074 plakalı otomobil, 13 Ekim'de Adnan Menderes Caddesi'nde otogar yakınlarında Sultan Aracı'ya (48) çarptı.
Çevredeki güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından sürücü kaçtı.
Aynı gün polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Sürücü Sefa Y, savcılığın tutuklama talebiyle sevk ettiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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