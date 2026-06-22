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        Samsun'da "Ozanların İzinde, Aşıkların Yolunda" konseri sanatseverlerle buluştu

        Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında, Anadolu'nun yüzyıllardır süregelen sözlü kültür mirasını opera sanatıyla harmanlayan "Ozanların İzinde, Aşıkların Yolunda" projesi sanatseverlerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2026 - 21:35 Güncelleme:
        Samsun'da "Ozanların İzinde, Aşıkların Yolunda" konseri sanatseverlerle buluştu

        Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında, Anadolu'nun yüzyıllardır süregelen sözlü kültür mirasını opera sanatıyla harmanlayan "Ozanların İzinde, Aşıkların Yolunda" projesi sanatseverlerle buluştu.

        Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde "7 Bölge, 7 Ozan, 7 Eser" temasıyla hayata geçirilen program, Anadolu Opera Derneği Başkanlığı görevini de yürüten opera sanatçısı ve müzik eğitimcisi Ceylan Mira Balcı'nın sanat yönetmenliğinde sahnelendi.

        Yaklaşık bir saat süren etkinlikte, Anadolu'nun farklı coğrafyalarında iz bırakmış ozanların, aşıkların ve halk bilginlerinin eserleri evrensel bir sanat diliyle yeniden yorumlandı.

        - Geleneksel ile modern aynı sahnede

        Türkiye'nin kültürel çeşitliliğini ve ortak hafızasını sanat yoluyla görünür kılmayı hedefleyen çalışma, halk müziği ile opera sanatını aynı sahnede bir araya getirdi. Geleneksel değerlerle modern sanat arasında güçlü bir bağ kuran proje, yerel değerlerin yaşatılmasına ve toplumlar arasında sanat köprüleri kurulmasına katkı sağlıyor.

        Ceylan Mira Balcı'nın yorumuyla hayat bulan proje, yalnızca bir konser programı değil, aynı zamanda Anadolu'nun ruhuna ve ortak insanlık mirasına yapılan sanatsal bir yolculuk olarak nitelendiriliyor.

        Sürdürülebilir bir kültürel miras ve kültür elçiliği çalışması olan söz konusu projenin, Anadolu’nun sesini Türkiye sınırlarının ötesine, dünyanın farklı coğrafyalarına taşıması hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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