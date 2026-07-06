Samsun'da Sahil Güvenlik ekipleri plajlarda tedbirleri artırdı

Samsun'un Yakakent ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle plaj ve sahil kesimlerinde tedbirlerini artırdı.



Samsun Valiliğinin "Denize girmeyin" uyarılarına rağmen Karadeniz'de boğulma vakalarının yaşanması üzerine Sahil Güvenlik Yakakent Kolluk Destek Tim Komutanlığı ekipleri, plajlar ile sahil şeridinde devriye ve gözetim faaliyetlerini sürdürüyor.



Ekipler, megafonla yaptıkları anonslarla dalga, rip akıntısı ve olumsuz deniz şartlarına karşı uyarılarda bulunarak, güvenli olmayan bölgelerde denize girilmemesini istiyor.



Deniz şartlarının risk oluşturduğu anlarda kişileri sahilden uzaklaştıran ekipler, olası boğulma olaylarına karşı da hazır bekliyor.



Yetkililer, can kayıplarının önüne geçilmesi için Valilik ve ilgili kurumlar tarafından yapılan uyarıların dikkate alınmasını, cankurtaran hizmeti bulunan güvenli alanlar dışında denize girilmemesini talep etti.

