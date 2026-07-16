Samsun'da sazlık alanda çıkan yangında 20 dönüm alan zarar gördü

Samsun'un Bafra ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü.



Koşu Mahallesi'nde limana yakın sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.



Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın, 20 dönüm alanda zarara neden oldu.



Yangın bölgesinde jandarma ekipleri de güvenlik önlemi aldı.

