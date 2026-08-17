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        Samsun'da sulama kanalına düşen kamyonette 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde kamyonetin sulama kanalına devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2026 - 21:28 Güncelleme:
        Samsun'da sulama kanalına düşen kamyonette 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde kamyonetin sulama kanalına devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

        Emircan Koparan (19) idaresindeki 55 AUZ 183 plakalı kamyonet, Doğankaya Mahallesi’nde kontrolden çıkarak sulama kanalı üzerindeki köprüye çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle kanala düşen kamyonet, akıntıyla bir süre sürüklendi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan A. E. K. (17), sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Kanala düşen sürücü Emircan Koparan'ın cenazesi ise arama çalışmalarının ardından kaza yerinden yaklaşık 13 kilometre uzaklıktaki Fatih Mahallesi Çetinkaya Köprüsü'nün altında bulundu.

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        Koparan'ın cenazesi incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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