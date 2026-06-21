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        Samsun'da tarlaya giren otomobilin sürücüsü yaralandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2026 - 00:45 Güncelleme:
        Samsun'da tarlaya giren otomobilin sürücüsü yaralandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        R.Ş. (26) idaresindeki 55 AB 201 plakalı otomobil, Mahmutlu Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya girdi.


        Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekibince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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