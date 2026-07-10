Samsun'da Tersakan Irmağı yatağının temizliğine başlandı

Samsun'un Havza ilçesinde Tersakan Irmağı yatağında temizlik çalışmalarına başlandı.



DSİ 7. Bölge Müdürlüğünce taşkınlara karşı ırmak yatağında başlatılan temizleme çalışmaları devam ediyor.



Yapılan çalışma ile ilçe merkezinde Değirmenüstü, Karşıyaka ve Memduhiye mahallelerinden geçen Tersakan Irmağı'nın 2 bin metrelik bölümünün bitki örtüsü ve yağmur suyu ile oluşan toprak birikintilerinden temizlenmesi amaçlanıyor.



Değirmenüstü Mahallesi Muhtarı Murat Orar, yapılan temizlik çalışmalarından ötürü DSİ yetkililerine teşekkür ederek, "Tersakan Irmağı'nın yaklaşık 950 metrelik kısmı Değirmenüstü Mahallesi'nde. Özellikle geçtiğimiz aylarda yağan yağmurun etkisiyle dere yatağında yoğun bitki örtüsü ve toprak birikintileri oluştu. Yapılan çalışma ile dere yatağı taşkınlara karşı daha güvenli hale geldi." dedi.







