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        Samsun'da tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu sürücü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2026 - 17:07 Güncelleme:
        Samsun'da tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu sürücü ağır yaralandı.

        A.D. (30) idaresindeki 55 DP 123 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolunun Turgutlu mevkisinde aynı yönde seyreden A.C'nin (36) kullandığı 16 54 TAG yabancı plakalı tıra arkadan çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü A.D. sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        A.D, buradaki ilk müdahalenin ardından Samsun Şehir Hastanesine sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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