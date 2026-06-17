Samsun'da tramvay ile motosikletin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında

Samsun'un Atakum ilçesinde tramvay ile motosikletin çarpıştığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.



Vatman A.K'nin (37) kullandığı tramvay ile motokurye Ş.Ö. (26) idaresindeki motosiklet, Körfez Mahallesi Körfez Tramvay Durağı'nda çarpıştı.



Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı.



Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Vatman A.K. ise işlemleri için polis merkezine götürüldü.



Öte yandan kaza anı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.



Görüntüde, motosikletin OMÜ istikametinden Samsun yönüne giden tramvayla çarpışmasından sonra motosiklet sürücüsünün düşmesi yer alıyor.

