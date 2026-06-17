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        Samsun'da tramvay ile motosikletin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında

        Samsun'un Atakum ilçesinde tramvay ile motosikletin çarpıştığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2026 - 16:37 Güncelleme:
        Samsun'da tramvay ile motosikletin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında

        Samsun'un Atakum ilçesinde tramvay ile motosikletin çarpıştığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Vatman A.K'nin (37) kullandığı tramvay ile motokurye Ş.Ö. (26) idaresindeki motosiklet, Körfez Mahallesi Körfez Tramvay Durağı'nda çarpıştı.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı.

        Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Vatman A.K. ise işlemleri için polis merkezine götürüldü.

        Öte yandan kaza anı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        Görüntüde, motosikletin OMÜ istikametinden Samsun yönüne giden tramvayla çarpışmasından sonra motosiklet sürücüsünün düşmesi yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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