Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı yakalandı

        Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı yakalandı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2026 - 14:00 Güncelleme:
        Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı yakalandı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda ekipler İlkadım, Canik, Atakum ve Bafra ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada 2 bin 217 sentetik ecza hapı, 153 gram sentetik uyuşturucu, 7,83 gram esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Terörsüz Türkiye sürecinde yasa adımı: “Yasal düzenleme büyük ölçüde hazır”
        Terörsüz Türkiye sürecinde yasa adımı: “Yasal düzenleme büyük ölçüde hazır”
        Üniversite affı düzenlemesi Meclis'te
        Üniversite affı düzenlemesi Meclis'te
        Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı
        Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        "CHP devlet aklının koruyucu taşıyıcısıdır"
        "CHP devlet aklının koruyucu taşıyıcısıdır"
        Engelli yaşlı adam eşini banyoda boğazı kesilmiş halde buldu!
        Engelli yaşlı adam eşini banyoda boğazı kesilmiş halde buldu!
        YouTube'dan Türkiye adımı!
        YouTube'dan Türkiye adımı!
        Fransa'da sadece 3 Fransız kökenli var!
        Fransa'da sadece 3 Fransız kökenli var!
        NATO Zirvesi'nin kritik başlıkları neler?
        NATO Zirvesi'nin kritik başlıkları neler?
        Ankara Valiliği'nden NATO tedbirleri! Bu yollar kapalı
        Ankara Valiliği'nden NATO tedbirleri! Bu yollar kapalı
        Hindistan tatili sonrası eve beyninde 38 parazitle döndü
        Hindistan tatili sonrası eve beyninde 38 parazitle döndü
        Üreticilerden "cam şişesi ve izmarit atmayın" çağrısı
        Üreticilerden "cam şişesi ve izmarit atmayın" çağrısı
        Şiddetli akıntı vardı... 2 çocuk çamaşır yıkıyordu!
        Şiddetli akıntı vardı... 2 çocuk çamaşır yıkıyordu!
        Icardi'nin menajerinden açıklama!
        Icardi'nin menajerinden açıklama!
        Gayrimenkul satışları toparlandı
        Gayrimenkul satışları toparlandı
        Kasadan 180 bin dolar çaldı! Savunması: “Yerine koyacaktım, bahiste kaybettim”
        Kasadan 180 bin dolar çaldı! Savunması: “Yerine koyacaktım, bahiste kaybettim”
        İşte bonservisi elinde olan futbolcular!
        İşte bonservisi elinde olan futbolcular!
        IMEI kayıtlarında yeni düzenleme! Resmi Gazete'de yayımlandı
        IMEI kayıtlarında yeni düzenleme! Resmi Gazete'de yayımlandı
        Kafaları karıştıran paylaşım
        Kafaları karıştıran paylaşım
        Teknede yoga yaptı
        Teknede yoga yaptı

        Benzer Haberler

        'Yaş Alanlar Olimpiyatları'nda yarıştılar
        'Yaş Alanlar Olimpiyatları'nda yarıştılar
        Samsun'da 4 ilçede uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
        Samsun'da 4 ilçede uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
        Yenidoğan bebeğin bezine bakarak sağlıklı olduğunu anlamak mümkün
        Yenidoğan bebeğin bezine bakarak sağlıklı olduğunu anlamak mümkün
        Samsun'da 900 litre kaçak etil alkol ele geçirildi
        Samsun'da 900 litre kaçak etil alkol ele geçirildi
        Samsun'da sünnet düğünü konvoyunda yolu trafiğe kapatan 2 sürücüye 180 bin...
        Samsun'da sünnet düğünü konvoyunda yolu trafiğe kapatan 2 sürücüye 180 bin...
        Samsun'da korsan taşımacılık yapan sürücüye 100 bin lira ceza
        Samsun'da korsan taşımacılık yapan sürücüye 100 bin lira ceza