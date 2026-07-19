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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2026 - 21:15 Güncelleme:
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda ekipler, Mevlana Mahallesi'nde E.V'nin (45) evinde ve üzerinde yaptıkları aramada 250 gram kubar esrar, 197 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 14 bin lira ele geçirdi.

        Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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