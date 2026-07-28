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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı yakalandı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2026 - 16:23 Güncelleme:
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı yakalandı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum, İlkadım, Canik ve Çarşamba ilçelerinde uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, belirlenen şüphelilerin üstlerinde, araç ve ikametlerinde yaptıkları aramada, ⁠5 bin 164 sentetik ecza hapı, ⁠119,4 gram sentetik uyuşturucu, 9 kök kenevir bitkisi, 6 gram kenevir tohumu, hassas terazi, uyuşturucu madde kullanım aparatı, ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, ruhsatsız tüfek ile ⁠54 fişek ele geçirdi.

        Operasyonda 11 zanlı gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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