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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2026 - 15:27 Güncelleme:
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Atakum, İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 833,96 gram sentetik uyuşturucu, 20 gram esrar, 41 sentetik ecza hapı, 11 kök kenevir bitkisi, hassas terazi, uyuşturucu madde kullanım aparatı ve 3 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

        Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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