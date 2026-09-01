Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 833,96 gram sentetik uyuşturucu, 20 gram esrar, 41 sentetik ecza hapı, 11 kök kenevir bitkisi, hassas terazi, uyuşturucu madde kullanım aparatı ve 3 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Atakum, İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

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