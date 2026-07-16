Samsun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı adliyede

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlılar, yanlarındaki 7 aylık bebekle hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye çıkarıldı. Şüphelilerin, yanlarındaki bebekle aile görüntüsü vererek dikkat çekmemeye çalıştıklarının değerlendirildiği öğrenildi. İlkadım ilçesinde dün düzenlenen operasyonda şüphelilerin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 1 kilo 210 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilmişti.

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