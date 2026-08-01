Samsun'da valiliğin uyarısına rağmen denize giren 3 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde valiliğin denize girilmemesi yönündeki uyarısına rağmen denize giren 3 kişi boğulma tehlikesi geçirdi.



Dereköy Limanı yakınlarında serinlemek için denize giren Buse Ç, Zübeyde K. ile Yusuf K. bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve Samsun Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri sevk edildi.



Cankurtaran ekiplerince sudan çıkarılan 3 kişiye, 112 Acil Sağlık ekibince ilk müdahale yapıldı.



Boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi, sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı.



Samsun Valiliği, bugün kent genelinde dalga yüksekliğinin 1-1,5 metreye yaklaşması ve rüzgar hızının 15-20 deniz mili olması beklendiğinden, muhtemel boğulma vakalarının önüne geçilmesi amacıyla vatandaşlara denize girilmemesi uyarısında bulunmuştu.

