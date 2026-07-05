Samsun'da vatandaşlara "denize girmeyin" uyarısı

Samsun Valiliği, dalga yüksekliği ve rüzgar nedeniyle vatandaşlara denize girilmemesi uyarısında bulundu. Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığından alınan verilere göre, Samsun genelinde dalga yüksekliğinin 1,5-2 metreye yaklaşmasının beklendiği belirtildi. Açıklamada, rüzgar hızının da 15-25 deniz mili olmasının öngörüldüğü aktarılarak, muhtemel boğulma vakalarının önüne geçilmesi amacıyla vatandaşların denize girmemesi istendi.

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