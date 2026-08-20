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        Samsun'da yapımı süren balık restoranı projesinin yüzde 75'i tamamlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2026 - 14:37 Güncelleme:
        Samsun'da yapımı süren balık restoranı projesinin yüzde 75'i tamamlandı

        SAMSUN-Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından İlkadım ilçesinde yapımı devam eden "İlkadım Balık Restoranı" projesinde çalışmaların yüzde 75'inin tamamlandığı bildirildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fuar Caddesi üzerindeki sahil bandında, Liman ile Tütün İskelesi arasında inşa edilen restoran kentin yeni sosyal alanlarından biri olacak.

        Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, inşaat alanında yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

        Proje kapsamında şu ana kadar temel kazısı ile zemin güçlendirme işlemlerinin yapıldığı, temel inşasının ardından çelik konstrüksiyon sisteminin kurulduğu belirtildi. Restoranın dış cephesinde titanyum çinko kaplama, iç mekanında ise seramik imalat çalışmalarının aralıksız sürdüğü kaydedildi.

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        Tamamlandığında Karadeniz manzarası eşliğinde hizmet verecek tesis, lezzetli yemeklerin yanı sıra vatandaşların keyifli vakit geçirebilecekleri modern bir sosyal yaşam alanı sunacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun'un Türkiye'nin en uzun ve en değerli sahil şeritlerinden birine sahip olduğunu vurguladı.

        Samsun'un potansiyelini en verimli ve estetik şekilde değerlendirmek için çalıştıklarını belirten Doğan, şunları kaydetti:

        "Daha önce Atakum sahilinde hizmete sunduğumuz balık ekmek teknemiz, kısa sürede hemşehrilerimizin vazgeçilmez duraklarından biri haline gelmişti. Şimdi ise bu başarıyı bir adım ileriye taşıyarak hemşehrilerimize daha kapsamlı bir deneyim sunmayı hedefliyoruz. Balık Restoranı projemizle, lezzeti, kaliteyi ve sahilimizin doğal güzelliğini bir araya getirerek şehrimize değer katan bir yaşam alanı oluşturuyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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