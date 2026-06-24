Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Samsun'da yerli ve milli buğday çeşidi "Altındane"nin hasadı yapıldı

        Samsun'da yerli ve milli buğday çeşidi "Altındane"nin hasadı yapıldı

        Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (KTAE) Müdürlüğü tarafından Karadeniz Bölgesi'nin mikroklima ve iklim yapısına tam uyumlu, tescilli "Altındane" ekmeklik buğday çeşidinin ilk hasadı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2026 - 16:45 Güncelleme:
        Samsun'da yerli ve milli buğday çeşidi "Altındane"nin hasadı yapıldı

        Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (KTAE) Müdürlüğü tarafından Karadeniz Bölgesi'nin mikroklima ve iklim yapısına tam uyumlu, tescilli "Altındane" ekmeklik buğday çeşidinin ilk hasadı yapıldı.


        Hastalık direnci yüksek ve verim potansiyeli maksimum seviyede olan yerli ve milli Altındane ekmeklik buğday çeşidi KTAE tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğüne tescil ettirildi.

        Çiftçilerin Karadeniz Bölgesi'nde daha yüksek verim alması için 19 Mayıs ilçesinde 4 mahallede 4 çiftçiye 5'er dekarlık demonstrasyon alanlarında ilk deneme ekilişi yaptırıldı.

        19 Mayıs ilçesi Cepniler Mahallesi'ndeki deneme alanında tarla günü etkinliği yapıldı. Deneme ekilişi yapılan ekinlerin başakları incelendi ve hasat yapıldı.

        Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Selma Cineviz, burada yaptığı konuşmada, yerli ve milli çeşidin yaygınlaştırılması için "Altındaneler Toprakla Buluşuyor" projesi hazırladıklarını söyledi.

        Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce geliştirilen ve tescil ettirilen Altındane ekmeklik buğday çeşidinin tanıtılması, üretiminin yaygınlaştırılması ve 19 Mayıs ilçesi ekolojik koşullarındaki performansının çiftçi şartlarında gösterilmesini amaçladıklarını belirten Cineviz, şöyle devam etti:

        "Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından 2012 yılından itibaren uygulanan 'Yenilik Yayım Projeleri' laboratuvar ortamında geliştirilen en yeni teknolojilerin ve tescilli çeşitlerin doğrudan çiftçiye aktarılmasında köprü görevi görüyor. Bu projeyle, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitümüzün geliştirdiği 'Altındane' ekmeklik buğday çeşidinin 19 Mayıs ilçemizin ekolojik şartlarındaki performansını çiftçimizin kendi tarlasında gözlemlemesini sağladık. Araştırma ve uygulama arasındaki bağı ne kadar güçlendirirsek, tarımsal yenilikleri üretime o kadar hızlı kazandırırız. Karadeniz Bölgesi'nin mikroklima ve iklim yapısına tam uyumlu, hastalık direnci yüksek ve verim potansiyeli maksimum seviyede olan yerli ve milli buğday çeşitlerinin ilk denemesinin başarı ile sonuçlanması ile birlikte kullanım oranı artacak."







        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran, Hürmüz'den geçişlerde para alırsa müzakereler sona erer
        Trump: İran, Hürmüz'den geçişlerde para alırsa müzakereler sona erer
        Avrupa'yı yakan sıcak hava Türkiye'ye gelecek mi?
        Avrupa'yı yakan sıcak hava Türkiye'ye gelecek mi?
        Tekne kazasında ölen ATSO Başkanı'nın eşinden "itildi" iddiası!
        Tekne kazasında ölen ATSO Başkanı'nın eşinden "itildi" iddiası!
        Avrupa'da sıcak hava dalgası!
        Avrupa'da sıcak hava dalgası!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yasal düzenleme açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yasal düzenleme açıklaması
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Taksim'de canlı yayın yapan Japon fenomen tacize uğradı!
        Taksim'de canlı yayın yapan Japon fenomen tacize uğradı!
        Asya kaplan sivrisineğine karşı durgun su uyarısı!
        Asya kaplan sivrisineğine karşı durgun su uyarısı!
        Dursun Özbek'ten harcama limiti açıklaması!
        Dursun Özbek'ten harcama limiti açıklaması!
        Fransa ilk Ebola vakasını açıkladı
        Fransa ilk Ebola vakasını açıkladı
        Kahreden kazada hayatlarını kaybettiler!
        Kahreden kazada hayatlarını kaybettiler!
        Almanya vizesinde dijitalleşme sinyali
        Almanya vizesinde dijitalleşme sinyali
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Devlerin yarışı!
        Devlerin yarışı!
        Altun Arıca son yolculuğuna uğurlandı
        Altun Arıca son yolculuğuna uğurlandı
        Ronaldo'dan üç rekor birden!
        Ronaldo'dan üç rekor birden!
        Yasak aşklarının isimlerini verdi
        Yasak aşklarının isimlerini verdi
        "Babamı prenses gibi göstermeyin"
        "Babamı prenses gibi göstermeyin"
        "Eylülde faiz indirimi bekliyoruz"
        "Eylülde faiz indirimi bekliyoruz"
        O kişilerin yüzde 60-70’i yeniden kilo alıyor
        O kişilerin yüzde 60-70’i yeniden kilo alıyor

        Benzer Haberler

        Samsun'da cankurtaranlar tatbikat yaptı
        Samsun'da cankurtaranlar tatbikat yaptı
        Atakum'da film gibi konser
        Atakum'da film gibi konser
        Samsun'da boğulma vakalarına karşı tatbikat
        Samsun'da boğulma vakalarına karşı tatbikat
        Kazada ölen emekli komiser yardımcısı toprağa verildi
        Kazada ölen emekli komiser yardımcısı toprağa verildi
        Hamile kadın ATM'de para çekerken baygınlık geçirdi
        Hamile kadın ATM'de para çekerken baygınlık geçirdi
        Avrupa üçüncülüğü bulunan antrenör Demir, geleceğin şampiyonlarını yetiştir...
        Avrupa üçüncülüğü bulunan antrenör Demir, geleceğin şampiyonlarını yetiştir...