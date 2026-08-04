Samsun'da Zilfansuyu Halk Plajı mavi bayrak aldı

Samsun'un Yakakent ilçesinde Belediye tarafından düzenlenen Zilfansuyu Halk Plajı, mavi bayraklı plajlar listesine eklendi.



Yakakent Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında plajda şezlong ve şemsiyeler, duş alanları, WC ve soyunma kabinleri, engelli erişim yolu ile engelli kullanım alanları oluşturuldu. Ayrıca ahşap yürüyüş yolları ve dinlenme alanları yapılarak vatandaşların denizden daha güvenli, konforlu ve erişilebilir bir ortamda faydalanabilmesi sağlandı.



Çalışmalarla ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Yakakent Belediye Başkanı Dr. Şerafettin Aydoğdu, alına mavi bayrak unvanının çevreye duyarlılık, temizlik, güvenlik ve hizmet kalitesinin uluslararası düzeyde tescili anlamına geldiğini belirtti.



Aydoğdu, "Yakakent Belediyesi olarak ilçemizin doğal güzelliklerini koruyarak vatandaşlarımıza ve misafirlerimize en kaliteli hizmeti sunmayı hedefliyoruz. Mavi Bayrak kriterlerini karşılayan Zilfansuyu Halk Plajımızı modern donatı alanlarıyla yeniden düzenleyerek halkımızın hizmetine sunduk. Engelli erişiminden sosyal donatı alanlarına kadar her ayrıntıyı düşünerek daha konforlu ve güvenli bir yaşam alanı oluşturduk. Bu yatırımın ilçemizin turizm potansiyeline önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz." dedi.

