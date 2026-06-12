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        Samsun'daki fuhuş operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 12:44 Güncelleme:
        Samsun'daki fuhuş operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.


        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ekiplerince Atakum ilçesindeki bir masaj salonuna düzenlenen operasyonda gözaltına alınan G.K. (42), H.D. (38) ile Y.G'nin (25), emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan G.K. ile H.D. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, Y.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Ekiplerin 10 Haziran'da Atakum ilçesindeki bir masaj salonuna düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adreste yapılan aramada 9 el telsizi, çok sayıda cinsel materyal, kadın çalışanların hesap kayıtlarının tutulduğu 3 ajanda, 2 kurusıkı tabanca ile 49 sentetik ecza hapı ele geçirilmiş, yapılan incelemede şüphelilerin operasyonlara karşı haberleşmek için telsiz kullandıkları tespit edilmişti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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