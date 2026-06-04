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        Samsun'daki iş yeri kurşunlama olayına ilişkin 4 kişi yakalandı

        Samsun'un Canik ilçesinde bir iş yerine yönelik silahlı saldırıyla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 11:22 Güncelleme:
        Samsun'daki iş yeri kurşunlama olayına ilişkin 4 kişi yakalandı

        Samsun'un Canik ilçesinde bir iş yerine yönelik silahlı saldırıyla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ve Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 Haziran'da Canik ilçesinde F.B'ye (42) ait iş yerine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıyla çalışma yürüttü.

        İş yerinin cam ve kapısına çok sayıda mermi isabet ettiğini belirleyen ekipler, olay yerinde yaptıkları incelemelerde 6 boş kovan ele geçirdi.

        Ekipler, yürüttükleri çalışmada, saldırıyı C.Ç. (30), S.K. (21) ile Y.F'nin (31) gerçekleştirdiğini, iş yeri sahibi F.B'nin ise silahla ateş ederek karşılık verdiğini belirledi.

        Yapılan araştırmalarda, iş yeri sahibi F.B. (42) ile şüpheliler arasında alacak verecek anlaşmazlığı bulunduğu tespit edildi.

        Ekipler, 3 şüpheli ile iş yeri sahibini gözaltına aldı.


        Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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