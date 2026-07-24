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        Samsunlu milli sporcu Taha Çiçek'in hedefi muaythaide dünya şampiyonluğu

        Samsun'da yaşayan ve Türkiye Gençler Muaythai Şampiyonası'nda altın madalya kazanan 14 yaşındaki Taha Çiçek, kasım ayında Yunanistan'da düzenlenecek Dünya Gençler Muaythai Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 11:08 Güncelleme:
        Samsunlu milli sporcu Taha Çiçek'in hedefi muaythaide dünya şampiyonluğu

        Samsun'da yaşayan ve Türkiye Gençler Muaythai Şampiyonası'nda altın madalya kazanan 14 yaşındaki Taha Çiçek, kasım ayında Yunanistan'da düzenlenecek Dünya Gençler Muaythai Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hazırlanıyor.

        Gülsüm Sami Kefeli Ortaokulu'ndan mezun olan Taha Çiçek, Türkiye Muaythai Federasyonunca 15-19 Temmuz tarihlerinde Adana'da düzenlenen Hayri Doğan Hozanlı Türkiye Gençler Muaythai Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.


        Milli takıma seçilen genç sporcu, 6-16 Kasım tarihlerinde Yunanistan'da düzenlenecek Dünya Gençler Muaythai Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

        Taha Çiçek, AA muhabirine, spora 4 yıl önce antrenörü Ahmet Baran Temur'un desteğiyle başladığını söyledi.

        İlk günden itibaren çok çalıştıklarını belirten Taha, "Bu süreçte farklı branşlarda Türkiye şampiyonlukları yaşadım. Başarılarımın arkasında antrenörüm Ahmet Baran Temur'un, fitness ve beslenme koçlarım Cüneyt Şişman ve Enes Şişman'ın büyük emeği var. Şimdi hedefim Dünya Gençler Muaythai Şampiyonası'nda ülkemi en iyi şekilde temsil etmek, ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektirmek." dedi.

        Bugüne kadar kick boksta 3, muaythaide 2 Türkiye şampiyonluğu bulunduğuna işaret eden Taha, ayrıca kick boksta dünya üçüncülüğü elde ettiğini anlattı.


        Gençlerin spora yönelmesi gerektiğini dile getiren Taha, sporun kendisine disiplinli olmayı, mücadele etmeyi ve hedeflerinin peşinden gitmeyi öğrettiğini kaydetti.

        Taha Çiçek'in annesi Neslihan Çiçek ise oğlunun başarılarıyla gurur duyduklarını vurgulayarak, "Bu noktaya gelebilmek için ne kadar çok çalıştığını, ne kadar emek verdiğini en iyi ben biliyorum. Türkiye şampiyonu olması bizim için büyük bir onur. Şimdi en büyük dileğimiz, Dünya Gençler Şampiyonası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmesi ve başarıyla dönmesi." diye konuştu.

        Antrenör Ahmet Baran Temur ise Taha'nın elde ettiği başarının uzun yıllara dayanan disiplinli çalışmanın ürünü olduğunun altını çizerek, "Taha uzun zamandır disiplinle çalışan, hedefleri olan çok özel bir sporcu. En büyük hedefimiz sadece şampiyon sporcular değil, aynı zamanda karakterli, ülkesini en iyi şekilde temsil eden gençler yetiştirmek. Büyük bir motivasyonla hazırlıklarımızı sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

        Haftada 6 gün antrenman yaptıklarını belirten Temur, "Güç, kondisyon ve kuvvet antrenmanlarını yoğun şekilde sürdürüyoruz. Sezonluk ve aylık planlamalarımızı sürekli güncelleyerek Taha'yı dünya şampiyonasına en iyi şekilde hazırlıyoruz." diye konuştu.



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