Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Samsunlu öğrenciler liselerarası futbol şampiyonasında ikinci oldu

        Samsunlu öğrenciler liselerarası futbol şampiyonasında ikinci oldu

        Okul Sporları Gençler A Kadın Futbol Türkiye Şampiyonası finalinde İstanbul temsilcisi Özel Merter Final Anadolu Lisesi'ne 4-2 mağlup olan Samsun Gülizar Hasan Yılmaz Spor Lisesi, organizasyonu Türkiye ikincisi olarak tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2026 - 16:27 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsunlu öğrenciler liselerarası futbol şampiyonasında ikinci oldu

        Okul Sporları Gençler A Kadın Futbol Türkiye Şampiyonası finalinde İstanbul temsilcisi Özel Merter Final Anadolu Lisesi'ne 4-2 mağlup olan Samsun Gülizar Hasan Yılmaz Spor Lisesi, organizasyonu Türkiye ikincisi olarak tamamladı.

        Halim Batur Spor Tesisleri'nde oynanan final karşılaşmasında Samsun temsilcisi ile İstanbul ekibi karşı karşıya geldi.

        Turnuva boyunca başarılı performans ortaya koyarak finale yükselen Gülizar Hasan Yılmaz Spor Lisesi, mücadeleden 4-2 mağlup ayrıldı.

        Okul Sporları Gençler A Kadın Futbol Türkiye Şampiyonası'nı ikinci sırada tamamlayan Samsun ekibi, önemli bir başarıya imza attı.

        Samsun Gülizar Hasan Yılmaz Spor Lisesinin beden eğitimi öğretmeni ve takım antrenörü Metin Ateş, maçın ardından yaptığı açıklamada, final karşılaşmasının zorlu geçtiğini söyledi.

        Rakip takım kadrosunda milli sporcuların bulunduğunu belirten Ateş, "Öğrencilerimiz sahada çok iyi mücadele etti. Yenildiğimiz için üzgünüz ancak seneye daha fazla çalışıp şampiyon olmakta kararlıyız. Kupayı Samsun'a getireceğiz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Genel başkanlar grupta konuşabilir'
        'Genel başkanlar grupta konuşabilir'
        "Büyümemizi kesintisiz 23 çeyrektir sürdürüyoruz"
        "Büyümemizi kesintisiz 23 çeyrektir sürdürüyoruz"
        Tepki çeken fıkranın ardından Rahmi Koç'a soruşturma
        Tepki çeken fıkranın ardından Rahmi Koç'a soruşturma
        Hakan Safi: Tarihin en iyi kadrosunu kuracağım!
        Hakan Safi: Tarihin en iyi kadrosunu kuracağım!
        Dünyada bir ilk! Yapay zeka aşı tasarladı
        Dünyada bir ilk! Yapay zeka aşı tasarladı
        Fenerbahçe'de kongrede gerginlik!
        Fenerbahçe'de kongrede gerginlik!
        Caddenin ortasında kanlı hesaplaşma!
        Caddenin ortasında kanlı hesaplaşma!
        Fenerbahçe'de seçim heyecanı!
        Fenerbahçe'de seçim heyecanı!
        250 bin euro'luk nafaka talebine ret
        250 bin euro'luk nafaka talebine ret
        "Beşiktaş'la hedeflerimiz örtüşüyor"
        "Beşiktaş'la hedeflerimiz örtüşüyor"
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        'Yasak aşk' iddiasıyla çifte cinayette flaş gelişme!
        'Yasak aşk' iddiasıyla çifte cinayette flaş gelişme!
        Bizim Çocuklar'ın rakibi Venezuela!
        Bizim Çocuklar'ın rakibi Venezuela!
        Römorkun kapağını açacaktı... Tonlarca gübre üzerine düştü!
        Römorkun kapağını açacaktı... Tonlarca gübre üzerine düştü!
        Farklı olan dinozor hangisi?
        Farklı olan dinozor hangisi?
        Aşk itirafı
        Aşk itirafı
        Ozan Güven'in oyunları iptal edildi
        Ozan Güven'in oyunları iptal edildi
        Sinemada yaz sezonu başlıyor!
        Sinemada yaz sezonu başlıyor!
        Kimler kısmi emekli olabilir?
        Kimler kısmi emekli olabilir?
        15 yıldır yatağa hasretti! Artık sevinçten ağlıyor
        15 yıldır yatağa hasretti! Artık sevinçten ağlıyor

        Benzer Haberler

        Kalp krizinde zamana karşı yarış: Hasta, ambulans helikopterle Samsun'a sev...
        Kalp krizinde zamana karşı yarış: Hasta, ambulans helikopterle Samsun'a sev...
        Samsun Limanı'nın tarihi önemi müzede sergileniyor
        Samsun Limanı'nın tarihi önemi müzede sergileniyor
        Yüksekten suya atlamak kulak zarının yırtılmasına neden olabilir
        Yüksekten suya atlamak kulak zarının yırtılmasına neden olabilir
        Samsun, Kültür Yolu Festivali'ne hazırlanıyor
        Samsun, Kültür Yolu Festivali'ne hazırlanıyor
        Çocukları oyunla anlayan sosyal hizmet modeli Samsun'da hayata geçirildi
        Çocukları oyunla anlayan sosyal hizmet modeli Samsun'da hayata geçirildi
        Samsun'un 5 aylık trafik bilançosu: 22 ölü, 3 bin 137 yaralı Mayıs ayı traf...
        Samsun'un 5 aylık trafik bilançosu: 22 ölü, 3 bin 137 yaralı Mayıs ayı traf...