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        Samsunspor, Danimarkalı futbolcu Oskar Ohlenschlaeger'i transfer etti

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Danimarkalı futbolcu Oskar Ohlenschlaeger'i kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2026 - 15:07 Güncelleme:
        Samsunspor, Danimarkalı futbolcu Oskar Ohlenschlaeger'i transfer etti

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Danimarkalı futbolcu Oskar Ohlenschlaeger'i kadrosuna kattı.

        Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, sağ kanat oyuncusu Oskar Ohlenschlaeger ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

        Açıklamada, 22 yaşındaki futbolcuya Samsunspor forması altında başarılar dilendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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