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        Samsunspor, Fenerbahçe karşısında galibiyeti hedefliyor

        Samsunspor Kulübü Basın Sözcüsü Suat Çakır, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 30 Ağustos Pazar günü sahalarında Fenerbahçe ile yapacakları maçtan galibiyetle ayrılmayı hedeflediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2026 - 15:38 Güncelleme:
        Samsunspor, Fenerbahçe karşısında galibiyeti hedefliyor

        Samsunspor Kulübü Basın Sözcüsü Suat Çakır, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 30 Ağustos Pazar günü sahalarında Fenerbahçe ile yapacakları maçtan galibiyetle ayrılmayı hedeflediklerini söyledi.

        Suat Çakır, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına yükselen Fenerbahçe'yi tebrik eden Çakır, "Süper Lig'e çıktığımız 3 yıldır sahamızda Fenerbahçe ile 3 kez oynadık ve yenemedik. Yenemediğimiz tek takım olarak kaldı. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi elemelerinden yorgun döndü. İnşallah bundan faylanarak Fenerbahçe karşısında galibiyet alıp taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz." dedi.

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        Takımdaki sakat futbolcular hakkında bilgi veren Çakır, "Sakatlarımızın Igor Drapinski, Yunus Emre Çift, Tanguy Coulibaly ve Afonso Sousa takımla bu hafta çalışmalara başladı. Hocamız fizik olarak oyuncuları hazır görürse kadroya alacaktır. Gerektiğinde de oynatacaktır. Şu an sağlıkla ilgili bir sorunları yok. Assoumou ile Marius Mouandilmadj'inin sakatlıkları biraz daha sürecek. Tahminen 2-3 hafta kadar. Elayis Tavsan şu an atletik performans uzmanıyla çalışıyor. O da büyük ihtimalle haftaya takıma katılır." ifadelerini kullandı.

        Suat Çakır, yeni transfer Oskar Ohlenschlaeger'in fiziksel olarak hazır olmadığını anlatarak, "Bu oyuncumuz da şu an tam hazır değil. Bu hafta kadroyu alınmayacak ama önümüzdeki haftan itibaren kadroda olacaktır diye düşünüyoruz. Ayrıca yabancı kontejyanında yer açmak için Antoine Makoumbou'yu Sampdoria'ya satın alma opsiyonu ile kiraladık." diye konuştu.

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