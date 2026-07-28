Samsunspor, Hollanda'da kamp çalışmalarını sürdürüyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, sezon hazırlıklarına Hollanda'da devam etti. Kırmızı-beyazlı kulübün açıklamasına göre Arnhem kentinin Oosterbeek bölgesinde, teknik direktör Thorsten Fink yönetimindeki antrenman, pas ve taktik çalışmaların ardından dar alanda çift kale maçlarla sona erdi. Kırmızı-beyazlı takım,AEK Athens FC ile yarın TSİ 19.00'da hazırlık maçında karşılaşacak.

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