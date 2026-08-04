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        Samsunspor, Malili orta saha oyuncusu Antoine Sekongo'yu renklerine bağladı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Malili orta saha oyuncusu Antoine Sekongo'yu transfer etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2026 - 18:56 Güncelleme:
        Samsunspor, Malili orta saha oyuncusu Antoine Sekongo'yu renklerine bağladı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Malili orta saha oyuncusu Antoine Sekongo'yu transfer etti.


        Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Fransa temsilcisi Dunkerque'den kadroya dahil edilen Antoine Sekongo ile 2031 yılına kadar geçerli 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

        İstanbul'da gerçekleştirilen imza töreninde 22 yaşındaki orta saha oyuncusuna kırmızı-beyazlı forma altında başarılarla dolu bir kariyer dilendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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