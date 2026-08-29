Samsunspor, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek.
Ligde sezonun ilk maçında konuk ettiği Göztepe ile 3-3 berabere kalan kırmızı-beyazlı takım, sonraki müsabakasında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-0 yendi.
Samsunspor, topladığı 4 puanla ligin üçüncü haftasına averajla üçüncü sırada girdi.
Karadeniz ekibinde Jaures Assoumou, Marius Mouandilmadji, Elayis Tavsan ve yeni transfer Oskar Ohlenschlaeger, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.
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