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        Samsunspor tırı Havza'da taraftarlarla buluştu

        Samsunspor'un lisanslı ürünlerinin satışa sunulduğu Samsunspor FC Official Store tırı, Havza'da taraftarlarla buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2026 - 12:39 Güncelleme:
        Samsunspor tırı Havza'da taraftarlarla buluştu

        Samsunspor'un lisanslı ürünlerinin satışa sunulduğu Samsunspor FC Official Store tırı, Havza'da taraftarlarla buluştu.

        Havza Kevser Parkı önünde gün boyu hizmet veren Samsunspor Official Store tırı, kırmızı-beyazlı ekibin taraftarlarından yoğun ilgi gördü. Taraftarlar, kulübün yeni sezon formaları başta olmak üzere lisanslı birçok ürünü yakından inceleme ve satın alma fırsatı buldu.

        Samsunspor sevgisini ilçeye taşıyan mobil mağazada, taraftarların merakla beklediği yeni sezon ürünleri satışa sunulurken, Biletinial kombine satış noktası da tır içerisinde hizmet verdi.

        Kırmızı-beyaz renklere gönül veren futbolseverler, alışveriş yapmanın yanı sıra tır önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Tırı ziyaret eden Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, yetkililerden bilgi alarak bir süre alışveriş yaptı.

        Başkan İkiz Samsun için Samsunspor'un önemli bir değer olduğunu vurgulayarak, "İlimizi ulusal ve uluslararası boyutta temsil eden takımımıza başarılar diliyorum. İl olarak her zaman Samsunspor'un yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile Samsunspor kafilesi 20 Ocak 1989'da karlı bir havada Malatyaspor deplasmanına giderken ilçemizde geçirmiş olduğu kazada hayatlarını kaybeden teknik direktör Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır, Zoran Tomiç ve takım otobüsü şoförü Asım Özkan vefat ettiler. Kendilerini saygı ve rahmetle anıyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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