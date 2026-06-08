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        Samsun'un bocce'de üst üste ikinci kez Türkiye şampiyonluğu sevinci

        Bursa'da düzenlenen Okul Sporları Bocce Gençler Türkiye Şampiyonası'nda, Samsunspor Bocce Takımı'nın altyapısını oluşturan Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi Genç Kız Takımı, 2025 yılının ardından 2026 yılında da zirveye yerleşerek üst üste ikinci kez Türkiye şampiyonu oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2026 - 16:29 Güncelleme:
        Samsun'un bocce'de üst üste ikinci kez Türkiye şampiyonluğu sevinci

        Bursa'da düzenlenen Okul Sporları Bocce Gençler Türkiye Şampiyonası'nda, Samsunspor Bocce Takımı'nın altyapısını oluşturan Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi Genç Kız Takımı, 2025 yılının ardından 2026 yılında da zirveye yerleşerek üst üste ikinci kez Türkiye şampiyonu oldu.

        Şampiyonaya, Türkiye genelindeki grup müsabakalarında derece elde eden 37 il birincisi takım katıldı. Dört gün süren yoğun ve çekişmeli karşılaşmalar sonucunda Samsun ekibi şampiyonluk kupasını kaldırırken, aynı okulun genç erkek takımı da Türkiye üçüncüsü olma başarısı gösterdi.

        Beden eğitimi öğretmeni ve Bocce Milli Takım Antrenörü Gökhan Bozdemir, aylar süren yoğun bir antrenman programıyla bu başarıya ulaştıklarını belirtti.

        Sporcularının hem dersteki hem de sahadaki azmine dikkati çeken Bozdemir, "Bu çocuklar akademik başarı ile sportif başarıyı birlikte yürütüyor. Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi, Samsunspor Bocce Takımı'nın altyapısını oluşturuyor. Bowling branşında üç yıl üst üste Türkiye şampiyonluğu yaşayan sporcularımız, boccede de iki yıl üst üste Türkiye şampiyonu oldu. Sporcularım eğitimlerinin yanı sıra sportif başarıyı da elinden bırakmayarak hem ilçemizin hem de ilimizin sesini Türkiye'ye duyuruyor. Tüm sporcularımla gurur duyuyorum." dedi.

        Başarılı sporcuların Samsun'un Alaçam ilçesindeki köylerde yaşayan gençlerden oluştuğunu vurgulayan Bozdemir, milli takım seçmelerine davet edilecek sporcularla yaz döneminde sıkı bir hazırlık süreci geçireceklerini vurgulayarak "İnşallah yurt dışında da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Bize destek olan herkese şahsım ve sporcularım adına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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