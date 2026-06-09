Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Samsun'un Havza ilçesinde dere üzerindeki son bina da yıkıldı

        Samsun'un Havza ilçesinde dere üzerindeki son bina da yıkıldı

        Samsun'un Havza ilçesinde dere üzerinde bulunan iş yerlerinin yıkımı tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2026 - 09:06 Güncelleme:
        Samsun'un Havza ilçesinde dere üzerindeki son bina da yıkıldı

        Samsun'un Havza ilçesinde dere üzerinde bulunan iş yerlerinin yıkımı tamamlandı.

        DSİ ekipleri, 12 Mayıs'ta meydana gelen taşkın sonrası İcadiye ve 25 Mayıs mahallelerinde Hacı Osman Deresi'nin üzerinde bulunan iş yerlerinin yıkımını gerçekleştirdi.

        Bölgede kalan son bina, Havza Kaymakamlığı, DSİ ve Havza Belediyesinin iş birliğiyle yıkıldı.

        Yıkım öncesi binanın yanında bulunan bina tahliye edilerek, bölgede güvenlik önlemi alındı.

        Alınan tedbirlerin ardından binanın yıkımı gerçekleştirildi.


        Çalışmalar sonucunda Hacı Osman Deresi'nin üzerinin büyük kısmı açılırken, 25 Mayıs Mahallesi'nde kalan yaklaşık 200 metrelik kısmın üzeri ise DSİ tarafından uygulanacak Hacı Osman Deresi Islah Projesi kapsamında yapılacak kamulaştırma ve yıkım çalışmaları kapsamında açılacak.

        Bölgedeki hak sahiplerinin çoğunluğunun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığınca 3 bin 500 metrekare alanda 2 blok halinde inşa edilen iş yerlerine taşınma süreci ise tamamlandı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bugün gözler CHP Grup Toplantısı'nda!
        Bugün gözler CHP Grup Toplantısı'nda!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Anne öldü kızı ağır yaralı! Eski kocadan kezzaplı dehşet!
        Anne öldü kızı ağır yaralı! Eski kocadan kezzaplı dehşet!
        Galatasaray'dan Vlahovic bombası!
        Galatasaray'dan Vlahovic bombası!
        Yargıtay'dan yıllık izin için emsal karar
        Yargıtay'dan yıllık izin için emsal karar
        50 derece sıcaklıkta, 2 bin yıldır akıyor
        50 derece sıcaklıkta, 2 bin yıldır akıyor
        Ortaokul öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü!
        Ortaokul öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü!
        Galatasaray'dan Gedson sürprizi!
        Galatasaray'dan Gedson sürprizi!
        Trump'tan İran ile anlaşma mesajı
        Trump'tan İran ile anlaşma mesajı
        FIFA sessiz, skandallar büyüyor!
        FIFA sessiz, skandallar büyüyor!
        İnterneti saran sarı kabus: Backrooms
        İnterneti saran sarı kabus: Backrooms
        Aşkı doğruladı
        Aşkı doğruladı
        Kıyıya vuran balinayı dinamitle patlatmaya çalıştılar
        Kıyıya vuran balinayı dinamitle patlatmaya çalıştılar
        İşte Dünya Kupası'nın en golcüleri!
        İşte Dünya Kupası'nın en golcüleri!
        18 yıl sonra gizem çözüldü
        18 yıl sonra gizem çözüldü
        Kızgın tereyağı bebeği yaktı! Feci anlar kamerada!
        Kızgın tereyağı bebeği yaktı! Feci anlar kamerada!
        Birbirlerini vurdular... İki kardeşin kanlı düellosu!
        Birbirlerini vurdular... İki kardeşin kanlı düellosu!
        Yaşlı kadını 60 bin lirası için komşusu katletti!
        Yaşlı kadını 60 bin lirası için komşusu katletti!
        "Seyirci siyahi James Bond istemez"
        "Seyirci siyahi James Bond istemez"
        Aynur'un ölümüyle ilgili 3 şüpheliden 2'si yakını çıktı!
        Aynur'un ölümüyle ilgili 3 şüpheliden 2'si yakını çıktı!

        Benzer Haberler

        Samsun'da traktör uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
        Samsun'da traktör uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
        Yasağı dinlemeyip Kızılırmak'ta ağ serdiler
        Yasağı dinlemeyip Kızılırmak'ta ağ serdiler
        Samsun'da uçuruma yuvarlanan traktördeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Samsun'da uçuruma yuvarlanan traktördeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        SBB Meclisi'nde 36 madde gündeme alındı
        SBB Meclisi'nde 36 madde gündeme alındı
        Samsun'da sıfır atık kapsamında atık kartonlar fotoğraf sergisinde fona dön...
        Samsun'da sıfır atık kapsamında atık kartonlar fotoğraf sergisinde fona dön...
        Başkan Doğan: "İsmet İnönü Bulvarı'ndaki düzenleme ile trafik akışı iyileşe...
        Başkan Doğan: "İsmet İnönü Bulvarı'ndaki düzenleme ile trafik akışı iyileşe...