Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Selde zarar gören Havza İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü binası yıkıldı

        Selde zarar gören Havza İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü binası yıkıldı

        Samsun'un Havza ilçesinde yaşanan selde zarar gören ve dere kenarında bulunan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü hizmet binası yıkıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2026 - 12:02 Güncelleme:
        Selde zarar gören Havza İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü binası yıkıldı

        Samsun'un Havza ilçesinde yaşanan selde zarar gören ve dere kenarında bulunan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü hizmet binası yıkıldı.

        Hacı Osman Deresi'nin 12 Mayıs'ta taşması sonucu Medrese Mahallesi Yan Sokak dere yatağına yakın bir noktada bulunan ve kullanılamaz hale gelen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü hizmet binası yıkıldı.

        Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat ve Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, yıkım çalışmalarını yerinde takip etti.

        Kaymakam Ayvat, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü binasının daha güvenli bir alanda inşa edileceğini ifade ederek, bu süreçte vatandaşların mağdur olmaması için geçici bir çözüm ürettiklerini, kurumun geçici olarak 25 Mayıs Mahallesi Şehit Piyade Komando Er Recep Kocatepe Sokak'ta bulunan eski Milli Eğitim Müdürlüğü binasına taşındığını belirtti.


        Belediye Başkanı Murat İkiz ise kurumun yeni hizmet binası ile vatandaşlara daha hızlı ve kaliteli hizmet vereceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İngiliz başbakan Starmer istifa etti
        İngiliz başbakan Starmer istifa etti
        Diri fay sayısı 485'ten 700'e çıktı! Korkutan haber!
        Diri fay sayısı 485'ten 700'e çıktı! Korkutan haber!
        Futbolcu cinayetinde hesap zamanı! Sanıklar hakim karşısında
        Futbolcu cinayetinde hesap zamanı! Sanıklar hakim karşısında
        12 şüpheli adliyeye sevk edildi
        12 şüpheli adliyeye sevk edildi
        Rota gayrimenkule döndü
        Rota gayrimenkule döndü
        Sarr bitti bitiyor!
        Sarr bitti bitiyor!
        Baba katili cinayetin gerekçesini açıkladı!
        Baba katili cinayetin gerekçesini açıkladı!
        D vitamini yetersizliği bu hastalıkları tetikliyor
        D vitamini yetersizliği bu hastalıkları tetikliyor
        Davitashvili için 3. raunt!
        Davitashvili için 3. raunt!
        Bakanlıktan 'ikinci el otomobil' açıklaması
        Bakanlıktan 'ikinci el otomobil' açıklaması
        22 - 28 Haziran haftalık burç yorumları
        22 - 28 Haziran haftalık burç yorumları
        Ölüm aylığında 5 yıl koşulu
        Ölüm aylığında 5 yıl koşulu
        Piknikte feryatlar yükseldi... Hayatını oğluna verdi!
        Piknikte feryatlar yükseldi... Hayatını oğluna verdi!
        Beyanı doğru yapalım
        Beyanı doğru yapalım
        'Breaking Bad'in yıldızı Müslüman oldu
        'Breaking Bad'in yıldızı Müslüman oldu
        Tatilcilerin yeni gözdesi
        Tatilcilerin yeni gözdesi
        Doğum günü ve evlilik yıl dönümüydü... Derste ölüm!
        Doğum günü ve evlilik yıl dönümüydü... Derste ölüm!
        Sağ kanada Viking!
        Sağ kanada Viking!
        "Sorumluluğu üzerimize alıyoruz"
        "Sorumluluğu üzerimize alıyoruz"
        "Seda Sayan'dan ders aldım, evleniyorum"
        "Seda Sayan'dan ders aldım, evleniyorum"

        Benzer Haberler

        Samsun'da uyuşturucu ve silah operasyonu
        Samsun'da uyuşturucu ve silah operasyonu
        Dünya şampiyonu Yasin Muhittin Can, muaythaide Türk bayrağını tekrar gönder...
        Dünya şampiyonu Yasin Muhittin Can, muaythaide Türk bayrağını tekrar gönder...
        Plakasını köpükle kapatıp kantardan kaçmaya çalışan tıra 236 bin lira ceza
        Plakasını köpükle kapatıp kantardan kaçmaya çalışan tıra 236 bin lira ceza
        Samsun'da 49 yıl hapis cezasıyla aranan kadın yakalandı
        Samsun'da 49 yıl hapis cezasıyla aranan kadın yakalandı
        Samsun'da 5 bin 150 sentetik ecza ele geçirildi
        Samsun'da 5 bin 150 sentetik ecza ele geçirildi
        Canik'te atıklar dönüşüyor, aile bütçesine destek oluyor
        Canik'te atıklar dönüşüyor, aile bütçesine destek oluyor