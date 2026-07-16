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        Seyyit Kutbettin Mezarlığında tarihi mezar taşlarının korunmasına yönelik çalışmalar sürüyor

        Samsun Büyükşehir Belediyesinin Seyyit Kutbettin Mezarlığındaki restorasyon ve koruma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2026 - 14:28 Güncelleme:
        Seyyit Kutbettin Mezarlığında tarihi mezar taşlarının korunmasına yönelik çalışmalar sürüyor

        Samsun Büyükşehir Belediyesinin Seyyit Kutbettin Mezarlığındaki restorasyon ve koruma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla çalışmalarını sürdüren Samsun Büyükşehir Belediyesi, Seyyit Kutbettin Mezarlığında tarihi mezar taşlarının korunmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.


        Seyyit Kutbettin Mezarlığında bulunan ve herhangi bir mezara ait olmayan tarihi mezar taşlarının uygun alanda muhafaza edilmesi, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun kararı doğrultusunda gerçekleştirildi.


        Alınan karar kapsamında mezar taşları tek tek belgelenerek mezarlık içerisinde oluşturulan koruma alanında muhafaza altına alındı. Mezar taşlarının temizlik, belgeleme ve numaralandırma işlemleri ekipler tarafından titizlikle yürütülüyor.


        Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanan proje doğrultusunda ise tarihi mezar taşlarının yeniden gün yüzüne çıkarılarak ziyaretçilere sunulması hedefleniyor.


        Projeye göre tarihi mezar taşları, mezarlık içerisindeki mevcut yürüyüş yollarının çevresinde oluşturulacak özel kaideler üzerine yerleştirilerek hem korunacak hem de ziyaretçilerin inceleyebileceği şekilde sergilenecek.



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