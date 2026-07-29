Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri TDED Genel Başkanı Ekrem Erdem Samsun'daki genel kurula katılacak

        TDED Genel Başkanı Ekrem Erdem Samsun'daki genel kurula katılacak

        Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Samsun Şubesi, yeni dönem organlarını belirlemek ve faaliyetlerini değerlendirmek üzere olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 12:41 Güncelleme:
        TDED Genel Başkanı Ekrem Erdem Samsun'daki genel kurula katılacak

        Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Samsun Şubesi, yeni dönem organlarını belirlemek ve faaliyetlerini değerlendirmek üzere olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirecek.

        Dernekten yapılan açıklamaya göre, TDED Samsun Şubesi'nin genel kurulu 1 Ağustos Cumartesi günü saat 14.00'te İlkadım Belediyesi Acem Tekkesi Kültür Evi'nde düzenlenecek.

        Kültürel mirasın korunması ve Türkçenin doğru kullanımı hususunda önemli çalışmalara imza atan derneğin kongresine, TDED Genel Başkanı Ekrem Erdem ve Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri de katılacak.

        Samsun kültür-sanat camiasının da yoğun ilgi göstermesi beklenen organizasyonda, Genel Başkan Erdem bir selamlama konuşması yapacak.

        Toplumda dil bilincinin yerleşmesini ve gelişmesini sağlamak, Türkçe hassasiyetini artırmak ve bu alanda çalışma yapanlara destek olmak amacıyla faaliyetlerini sürdüren TDED, genel kurulda gelecek dönem planlamalarını da masaya yatıracak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ciğerlerimiz yanıyor
        Ciğerlerimiz yanıyor
        BMW binlerce çalışanını işten çıkaracak
        BMW binlerce çalışanını işten çıkaracak
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon
        Altın tahminlerinde düşüş
        Altın tahminlerinde düşüş
        "Galatasaray'da kaptan olmak isterim!"
        "Galatasaray'da kaptan olmak isterim!"
        Ev sahipleri için en kârlı dönem!
        Ev sahipleri için en kârlı dönem!
        Karadeniz'in gözlerden uzak doğa harikası
        Karadeniz'in gözlerden uzak doğa harikası
        18 yıllık kan donduran cinayette yeni koca da tutuklandı
        18 yıllık kan donduran cinayette yeni koca da tutuklandı
        Dört kadından cinsel saldırı suçlaması
        Dört kadından cinsel saldırı suçlaması
        Yerli uzay aracıyla Ay'a gidilecek
        Yerli uzay aracıyla Ay'a gidilecek
        Fransa tarihinin en büyük yangın sezonu!
        Fransa tarihinin en büyük yangın sezonu!
        Evleniyorlar
        Evleniyorlar
        Fenerbahçe tur için Polonya'da!
        Fenerbahçe tur için Polonya'da!
        Yabancı plakalı araçlara yeni düzenleme
        Yabancı plakalı araçlara yeni düzenleme
        Kalıcı maddi sıkıntılar beyin yaşlanmasını hızlandırıyor
        Kalıcı maddi sıkıntılar beyin yaşlanmasını hızlandırıyor
        "Yasa dışı bahis ulusal güvenlik sorunudur"
        "Yasa dışı bahis ulusal güvenlik sorunudur"
        Japonya 7,1 büyüklüğündeki depremle sallandı
        Japonya 7,1 büyüklüğündeki depremle sallandı
        Dünyanın en güzel kelimesi seçildi!
        Dünyanın en güzel kelimesi seçildi!
        Sevgilisini ve cinayete tanık olan 2 kişiyi öldürmüştü! İşte caninin gerekçesi...
        Sevgilisini ve cinayete tanık olan 2 kişiyi öldürmüştü! İşte caninin gerekçesi...
        Ölüm nedeni belli oldu
        Ölüm nedeni belli oldu

        Benzer Haberler

        Samsun'da servis aracı yandı, geriye demir yığını kaldı
        Samsun'da servis aracı yandı, geriye demir yığını kaldı
        Hafif ticari araç takla attı: 2'si çocuk 5 yaralı
        Hafif ticari araç takla attı: 2'si çocuk 5 yaralı
        Celil Yüksel: A Milli Takım formasını giymek istiyorum
        Celil Yüksel: A Milli Takım formasını giymek istiyorum
        Samsun'da 'denize girmeyin' uyarısı
        Samsun'da 'denize girmeyin' uyarısı
        YEDAŞ'a Stevie Awards'tan iki gümüş ödül
        YEDAŞ'a Stevie Awards'tan iki gümüş ödül
        Samsun'da motosiklet SUV araca çarptı: 1 yaralı
        Samsun'da motosiklet SUV araca çarptı: 1 yaralı