Terme'de Galericiler Sitesi Projesi'nde saha çalışmaları başladı

Terme'de galerici esnafını modern ve planlı bir alanda buluşturmak amacıyla hayata geçirilen Galericiler Sitesi Projesi'nde saha çalışmaları başladı.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Galericiler Sitesi'nin yapılacağı yaklaşık 100 bin metrekarelik alanda incelemelerde bulundu.

Terme Galericiler Kooperatifi Başkanı Osman Cengiz ve galerici esnafıyla bir araya gelen Kul, alandaki düzenleme, tesviye ve temizlik çalışmalarını inceledi.

Kul, gazetecilere yaptığı açıklamada, zemin etüdü ve temel sondaj işlemlerinin kısa sürede yapılacağını, teknik çalışmaların tamamlanmasının ardından temel atma aşamasına geçileceğini söyledi.

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105 iş yerinden oluşacak sitenin Terme'nin ticari hayatına katkı sağlayacağını belirten Kul, projenin hayata geçirilmesinde desteklerinden ötürü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve önceki dönem Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç'a teşekkür etti.

Terme Galericiler Kooperatifi Başkanı Osman Cengiz de galerici esnafının uzun süredir ihtiyaç duyduğu projenin başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.