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        THD Vezirköprü Şubesi Türk Sanat Müziği Korosu yaz konseri düzenledi

        Tüketici Hakları Derneği (THD) Vezirköprü Şubesi Türk Sanat Müziği Korosu tarafından düzenlenen yaz konseri, bu yıl 13'üncü kez sanatseverlerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 09:47 Güncelleme:
        THD Vezirköprü Şubesi Türk Sanat Müziği Korosu yaz konseri düzenledi

        Tüketici Hakları Derneği (THD) Vezirköprü Şubesi Türk Sanat Müziği Korosu tarafından düzenlenen yaz konseri, bu yıl 13'üncü kez sanatseverlerle buluştu.


        Vezirköprü Belediye Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen şef Serhat Yılmaz yönetiminde sahne alan THD Türk Sanat Müziği Korosu, seslendirdiği eserlerle dinleyicilere müzik ziyafeti sundu.


        Program boyunca solo ve koro performans beğeni toplarken, izleyiciler de zaman zaman eserlere eşlik etti.

        Konserde koro üyelerinin darbukalarla gerçekleştirdiği ritim gösterisi de geceye renk kattı.

        Programa Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Belediye Başkanı Murat Gül, İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Kani Yılmaz, İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mustafa Kaya ile vatandaşlar katıldı.

        Konser sonunda konuşan THD Vezirköprü Şube Başkanı Aliye İnce, sanatın ve kültürel faaliyetlerin yaşatılması adına çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

        Gül, gecenin hazırlanmasında emeği bulunan koro şefi, saz ekibi ve koro üyelerini tebrik etti.

        THD Vezirköprü Şubesi tarafından da Gül'e organizasyona sağladığı katkılardan dolayı hediye takdim edildi.



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