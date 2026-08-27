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        Tour Of Samsun 2026 Uluslararası Bisiklet Yarışı başladı

        Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Tour Of Samsun 2026 Uluslararası Bisiklet Yarışı'nın birinci etabı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2026 - 11:30 Güncelleme:
        Tour Of Samsun 2026 Uluslararası Bisiklet Yarışı başladı

        Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Tour Of Samsun 2026 Uluslararası Bisiklet Yarışı'nın birinci etabı başladı.

        Samsun'da 4 gün sürecek, 23 ülkeden 107 sporcunun katıldığı yarışın Doğupark'ta ilk startı verildi.

        Vali Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci'nin başlama bayrağını kaldırmasıyla start alan bisikletçiler, ilk etapta 176 kilometre pedal çevirecek.

        Samsun'un doğal güzelliklerinin bulunduğu Ladik, Alaçam, İlkadım, Atakum, Çarşamba ilçelerindeki güzergahları takip edecek bisikletçiler, toplam 610 kilometre mesafe katedecek.

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        Dereci, yarışmaya 5 kıtadan 23 ülkeden sporcu katıldığını belirterek, "Samsun'da bu yarışın üçüncüsünü düzenliyoruz. Bizim 20 milli sporcumuz da yarışmada yer alıyor. Yarışma boyunca sporcularımız Samsun'un doğal güzelliklerini görecekler. Yarışma 4 gün sürecek." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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