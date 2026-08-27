Tour Of Samsun 2026 Uluslararası Bisiklet Yarışı başladı

Dereci, yarışmaya 5 kıtadan 23 ülkeden sporcu katıldığını belirterek, "Samsun'da bu yarışın üçüncüsünü düzenliyoruz. Bizim 20 milli sporcumuz da yarışmada yer alıyor. Yarışma boyunca sporcularımız Samsun'un doğal güzelliklerini görecekler. Yarışma 4 gün sürecek." dedi.

Vali Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci'nin başlama bayrağını kaldırmasıyla start alan bisikletçiler, ilk etapta 176 kilometre pedal çevirecek.

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