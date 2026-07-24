Türkiye Offroad Şampiyonası 4. Ayak Vezirköprü Yarışı'nın start seremonisi yapıldı

PETLAS 2026 Türkiye Offroad Şampiyonası 4. Ayak Vezirköprü Yarışı'nın start seremonisi gerçekleştirildi.



Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Vezirköprü Kaymakamlığı, Vezirköprü Belediyesi, Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün destekleriyle gerçekleştirilen organizasyon kapsamında yarışmacılar, 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda düzenlenen törende tanıtıldı.



Yarın başlayacak ve 21 araç ile 42 sporcunun mücadele edeceği yarışın startı, protokol üyelerince verildi.



Belediye Başkanı Murat Gül, yarışların ilçeye önemli bir hareketlilik kazandırdığını belirterek, tüm katılımcılara başarı diledi.



Törene Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Gülburun ve Halil İbrahim Doğan, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Nevzat Akman, Vezirköprü Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Samsun Otomobil Spor Kulübü Başkanı Veli Küçüker, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Sportif Kurul Üyesi Metin Yılmaz ile vatandaşlar katıldı.



Yarışların ilk etabı, yarın Vezirsuyu Tabiat Parkı'nda, seyirci etabı ise 26 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek.

