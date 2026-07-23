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        Türkiye Offroad Şampiyonası'nın Vezirköprü ayağı yarın başlayacak

        PETLAS 2026 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 4. ayağı, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yarın başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 21:45 Güncelleme:
        Türkiye Offroad Şampiyonası'nın Vezirköprü ayağı yarın başlayacak

        PETLAS 2026 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 4. ayağı, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yarın başlayacak.

        Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) 2026 Ulusal Yarış Takvimi'nde yer alan organizasyon, Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Vezirköprü Kaymakamlığı ve Vezirköprü Belediyesinin ev sahipliğinde Samsun Otomobil Sporları Kulübü (SAMOSK) tarafından düzenlenecek.

        Organizasyonun Vezirköprü ayağında 17 ilden 15 spor kulübünü temsil eden 21 araç ve 42 sporcu parkura çıkacak. Sporcular, üç gün boyunca mukavemet ve seyirci etaplarında mücadele ederek sezon puanları için yarışacak.

        Yarışlar öncesinde Samsun Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da basın toplantısı düzenlendi.

        Samsun Vali Yardımcısı Enver Hakan Zengince, Samsun'un denizi, kumsalları, kayak merkezi, kaplıcaları, deltaları, kuş cenneti, arkeolojik alanları, yaylaları ve gastronomisiyle Türkiye'nin önemli turizm kentlerinden biri olduğunu söyledi.

        Milli Mücadele'nin başladığı şehir olan Samsun'da PETLAS Türkiye Offroad Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını dile getiren Zengince, organizasyonun kentin turizm ve kültürel tanıtımına önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

        Zengince, organizasyonun düzenlenmesinde emeği bulunan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek yarışmacılara başarı diledi.

        Toplantıya Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Necmi Çamaş, SAMOSK Başkanı Veli Küçüker, TOSFED Sportif Kurul Üyesi Metin Yılmaz ile sporculardan Yasemin Biber Toker ve Gülten Toprak katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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