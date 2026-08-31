Programın soru-cevap bölümünde öğrenciler, protokol üyelerine üniversite hayatı, eğitim ve gelecek hedefleriyle ilgili merak ettikleri soruları yöneltti. Öğrenciler ayrıca istek ve beklentilerini de dile getirdi.

"Geleceğe İlk Adım, Gurur Sensin, Vezirköprü Seninle" sloganıyla düzenlenen programda, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Belediye Başkanı Murat Gül ve Kaymakam Özgür Kaya öğrencilere hitaben konuşma yaptı.

Vezirköprü Belediye Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa Kaymakam Özgür Kaya, Belediye Başkanı Murat Gül, İlçe Jandarma Komutan Vekili Seyfettin Turğut, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yaşar, İlçe Müftüsü Muhammer Özkalaycı, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Cafer Uzun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

Vezirköprü Belediyesi tarafından üniversiteyi kazanan öğrenciler için uğurlama programı düzenlendi.

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