Vezirköprü Belediyesinden okul öncesi çocuklara kırtasiye desteği

Vezirköprü Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelerin okul öncesi eğitim çağındaki çocuklarına kırtasiye desteğinde bulunacak.

Belediyenin sosyal destek çalışmaları kapsamında hayata geçirilen uygulamayla, çocukların eğitim hayatına başlangıç sürecinde ihtiyaç duyacakları kırtasiye malzemelerine katkı sağlanması ve ailelerin eğitim giderlerinin hafifletilmesi hedefleniyor.

Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, eğitimin çocukların geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirterek, belediye olarak ailelerin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Gül, "Çocuklarımızın okul heyecanına ortak olmak, onların eğitim yolculuğuna katkı sunmak bizim için çok değerli. İhtiyaç sahibi ailelerimizin yükünü bir nebze olsun hafifletmek amacıyla okul öncesi kırtasiye desteğimizi başlatıyoruz. Çocuklarımızın geleceğine yapılan her destek, Vezirköprü'müzün geleceğine yapılan yatırımdır." dedi.

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Kırtasiye desteğinden yararlanmak isteyen ailelerin başvurularını 25 Eylül Cuma gününe kadar Vezirköprü Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğüne yapabilecekleri bildirildi.